Губерниев резко высказался о людях, осуждающих UFC за подписание контракта с Хасбиком

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку людям, которые негативно отнеслись к подписанию контракта между блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, и UFC.

«Тот, кто осуждает UFC за подписание контракта с Хасбиком, просто мудак — и всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг. Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта, он находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

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