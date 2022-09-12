Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Губерниев резко высказался о людях, осуждающих UFC за подписание контракта с Хасбиком

Губерниев резко высказался о людях, осуждающих UFC за подписание контракта с Хасбиком
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку людям, которые негативно отнеслись к подписанию контракта между блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, и UFC.

«Тот, кто осуждает UFC за подписание контракта с Хасбиком, просто мудак — и всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг. Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта, он находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022