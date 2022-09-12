Экс-чемпион — о третьем бое Канело и Головкина: Гена не вытянет темп
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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) белорус Кирилл Релих высказался о третьем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США).
«Бой будет отличным, но, вероятно, конкурентным в первой половине. Я считаю, что Гена не вытянет темп. Ему уже 40 лет. Никакой предвзятости, но Канело сейчас сильнее.
Канело захочется завершить бой досрочно, но это может сыграть злую шутку. У Гены огромная любительская школа. Понятно, Канело будет действовать агрессивно, но не забывайте, что Гена может встретить. Так что это интересный бой. Всё будет зависеть от того, кто лучше готов», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «Бокс. Обзоры от Дмитрия».
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