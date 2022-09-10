Амир Хан дал прогноз на бой Канело — Головкин 3

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я вижу, как Канело досрочно останавливает GGG. Да, многие скажут, что Амир ни чёрта не понимает в боксе, но я действительно так считаю. Это моё мнение.

Вы должны помнить, что Канело находится на пике карьеры. Он опытен, силён и у него нет проблем с весом. Никакого неуважения к GGG, он зверь, но вы должны понимать, что он становится старше. И он уже давно в этом спорте. Он был на Олимпиаде 2004 года, как и я», – сказал Хан в социальных сетях.