Рой Джонс: если Грайнер не обменяют, я лично пойду к Путину

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший высказался о заключении баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в российской тюрьме.

Напомним, Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков и оштрафована на 1 млн рублей.

«Я слышал, стороны пытаются провести обмен заключёнными. Хорошо, если у них получится. Если же не получится, тогда вам нужно иметь в виду – я дипломатичный человек. Я не лезу в политику, но друзья есть друзья.

Поэтому, если обмен не произойдёт, я лично пойду к мистеру Путину и скажу: «Я знаю, что вы дали мне российское гражданство, но мне нужна ещё одна услуга». Что-то должно сработать, чтобы мы вернули девушку домой», – сказал Джонс в интервью ресурсу LVSportsBiz.com.