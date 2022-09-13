Атлетическая комиссия штата Невада начнёт расследование стычки с участием Хамзата Чимаева

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начнёт расследование потасовки между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцами Нейтом Диазом и Кевином Холландом перед турниром UFC 279, сообщил

«Если Атлетическая комиссия Невады установит, что лицензиаты действовали ненадлежащим образом, мы инициируем соответствующие дисциплинарные меры в отношении всех причастных», — приводит слова председатель NSAC Стивена Клубека ESPN.

Напомним, перед турниром между Чимаевым, Диазом и Холландом произошла стычка, в результате чего в конфликт были втянуты и другие бойцы и их окружение. Отмечалось, что Чимаев ударил Холланда ногой в грудь.

Президент UFC Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений всеобщей безопасности, заявив, что было несколько «сумасшедших эпизодов».

Сам бой между Чимаевым и Холландом завершился победой чеченца в первом раунде.