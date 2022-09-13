Атлетическая комиссия штата Невада начнёт расследование стычки с участием Хамзата Чимаева

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начнёт расследование потасовки между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцами Нейтом Диазом и Кевином Холландом перед турниром UFC 279, сообщил
«Если Атлетическая комиссия Невады установит, что лицензиаты действовали ненадлежащим образом, мы инициируем соответствующие дисциплинарные меры в отношении всех причастных», — приводит слова председатель NSAC Стивена Клубека ESPN.
Напомним, перед турниром между Чимаевым, Диазом и Холландом произошла стычка, в результате чего в конфликт были втянуты и другие бойцы и их окружение. Отмечалось, что Чимаев ударил Холланда ногой в грудь.
Президент UFC Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений всеобщей безопасности, заявив, что было несколько «сумасшедших эпизодов».
Сам бой между Чимаевым и Холландом завершился победой чеченца в первом раунде.
- 13 сентября 2022
-
04:49
-
04:06
-
03:17
-
01:54
-
00:59
-
00:29
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10
-
12:55
-
11:10
-
10:09
-
09:22
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15