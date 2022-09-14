Фергюсон считает, что Чимаев специально не сделал вес на бой с Диазом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев нарочно не сделал вес к поединку с Нейтом Диазом.

«Вся эта ситуация напомнила мне пандемию, если вы понимаете, о чём я. У нас двое русских, как сказал Нейт – один из них сбежал от меня на UFC 209, а второй специально не сделал вес. Всё остальное было лишь фасадом, чтобы прикрыть всё это», — приводит слова Фергюсона MMA News.

Напомним, бой Чимаева и Кевина Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес. В итоге Диаз дрался с Фергюсоном и одержал убедительную победу.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата: