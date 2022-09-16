Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд согласовали дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Объединённый чемпион в полусреднем весе американский боксёр Эррол Спенс согласовал бой с Теренсом Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира, сообщает BoxingScene.



На данный момент стороны согласовывают детали. Согласно информации источника, между бойцами также будет оговорена возможность реванша для проигравшего. Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса 19 ноября.



Напомним, Эррол Спенс является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF. Кроуфорд обладает титулом WBO.



Свой последний поединок Спенс провёл 16 апреля этого года с кубинским боксёром Йорденисом Угасом. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.



Кроуфорд, в свою очередь, последний бой провёл в ноябре прошлого года с соотечественником Шоном Портером. Теренс выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и в пятый раз защитил чемпионский титул в полусреднем весе.