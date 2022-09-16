Влад Туйнов встретится с экс-чемпионом Bare Knuckle FC на турнире Pravda 7 октября

Российский кикбоксер Влад Туйнов проведёт поединок против бывшего чемпиона лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC Джулиана Лейна на турнире промоушена Pravda 7 октября, сообщает пресс-служба лиги.



Влад Туйнов дебютировал в поединках на голых кулаках в июне 2021 года, одержав победу над Махмудом «Шахматистом» Мусаловым на турнире Top Dog FC 9. В сентябре 2021 года Влад встретился с украинским спортсменом Виталием Коваленко, вновь одержав победу нокаутом. Последний бой Туйнов провёл в июле 2022 года, сведя к ничейному исходу поединок с Павлом Шелестом.



Лейн является бывшим чемпионом лиги Bare Knuckle FC. При этом Джулиан идёт на серии из четырёх поражений. Последний бой Лейн провёл в июле 2022 года по правилам ММА с Остином Хаббардом, проиграв ему решением судей на турнире XMMA 5.

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