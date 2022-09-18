Альварес победил Головкина, сохранив пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе

В ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль Альварес.
Для мексиканца эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях и двух ничьих. Головкин, в свою очередь, потерпел второе поражение. На счету казахстанского боксёра 52 победы и одна ничья.
Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде. Второй бой соперники провели в сентябре 2018 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес.
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