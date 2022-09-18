Крис Юбэнк-младший бросил вызов Головкину
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Британский боксёр Крис Юбэнк-младший бросил вызову казахстанскому боксёру Геннадию Головкину.
«GGG, ты отлично поработал. Вернись в средний вес и давай борись за те пояса, которые у тебя еще останутся в декабре, или просто передай их, и я буду присматривать за ними следующие пару лет, пока ты наслаждаешься пенсией… ты заслужил это чемпионство», – сказал Юбэнк-младший в своём «твиттере».
Напомним, что в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.
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