Альварес: мы с Головкиным дали фанатам три хороших боя

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

После окончания поединка Сауль Альварес подвёл итоги третьего боя против Геннадия Головкина во флеш-интервью. «Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо тебе за всё. Мы дали фанатам три хороших боя. Он — великий боец», — сказал Альварес после боя.

Напомним, это был третий бой между спортсменами. Первый поединок закончился вничью. Во второй раз победу праздновал Сауль Альварес.

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