Стефен Карри продемонстрировал жест «Спокойной ночи» во время боя Головкин — Альварес

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил вечер бокса, в главном поединке которого встречались казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В сети появилась фотография, на которой звёздный баскетболист, сидя в зале, демонстрирует свой фирменный жест — «Спокойной ночи».

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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