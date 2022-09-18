Стефен Карри продемонстрировал жест «Спокойной ночи» во время боя Головкин — Альварес
Поделиться
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил вечер бокса, в главном поединке которого встречались казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
В сети появилась фотография, на которой звёздный баскетболист, сидя в зале, демонстрирует свой фирменный жест — «Спокойной ночи».
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.
Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана:
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
16:03
-
15:45
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:28
-
12:24
-
12:02
-
11:55
-
11:31
-
11:08
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
09:56
-
09:25
-
08:37
-
08:19
-
08:10
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
06:41
-
06:15
-
06:00
-
05:38
-
05:11
-
03:29
-
01:13
-
01:02
-
00:40
- 17 сентября 2022
-
23:54
Партнерский контент