«Головкин сыграл спарринг-партнёра». Фанаты в ярости после боя казахстанца с Канело

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG проиграл единогласным решением судей, а боксёры выдали самый скучный бой в трилогии. Фанаты на трибунах освистали спортсменов за скуку в 12-м раунде, а в интернете подвергли жёсткой критике.

Перед поединком гимн Казахстана исполнил заслуженный артист страны Димаш Кудайберген. Его выступление под фонограмму некоторые болельщики оценили больше, чем сам поединок.

«В этом бою меня порадовал только Димаш» , – написал пользователь Sarsenbekov в «Твиттере».

, – написал пользователь Sarsenbekov в «Твиттере». «Димаш Кудайберген в тренде во многих странах. Настоящая звезда ночи! Его выступление было впечатляющим», – захлёбывался от восторга DearNawaf.

На поединок Головкин вышел в возрасте 40 лет, пяти месяцев и десяти дней. На фоне Канело, который на восемь лет младше, казахстанец выглядел медленно, что заметили некоторые пользователи.

«Головкин выглядит старым и медленным по сравнению с Канело» , – заявил юзер tar_tuya.

, – заявил юзер tar_tuya. «Ну что, Канело был объективно быстрее », – считает johnwhite_oc.

», – считает johnwhite_oc. «Девять раундов Головкин дрался так, будто не хотел побеждать. Отстойный бой», – сообщил UnbiasedBoxing1.

«Уже пару лет говорю, что Головкину надо уйти в отставку. Некоторые боксёры не могут скрыть возраст, и GGG – один из таких. Канело было легко, как и ожидалось», – выдал TyroneMc.

Поединок оказался настоящим разочарованием, хотя многие ждали, что он получится зрелищным и достойно завершит трилогию. Некоторые из болельщиков остались в ярости от того, насколько унылой получилась схватка двух легенд.

«Люди действительно ожидали, что этот бой будет лучше, чем первый или второй в трилогии?» – задался вопросом Msportstweet.

– задался вопросом Msportstweet. «Слабый бой, без эмоций. Канело держал ритм, а Головкин сыграл роль спарринг-партнёра», – уверен Camelotpm.

– уверен Camelotpm. «Ну, это был дерьмовый бой, не так ли?» – задумался MazDunne.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Ethan Miller/Getty Images

Недовольны болельщики остались и работой судей – по их мнению, на карточках поединок выглядит ближе, чем был на самом деле.

«Какой пустой тратой времени был поединок Канело и GGG. И какой, к чёрту, бой смотрят эти судьи? Канело, возможно, проиграл два раунда, максимум – три. Грязная работа», – возмутился jcgloves.

– возмутился jcgloves. «Я рад, что не встал на бой Канело и Головкина, потому что он не был захватывающим. GGG не мог завестись восемь раундов. Канело тоже не был слишком быстрым. Как двое судей оценили поединок так близко, я не понимаю», – удивлён DanGriffin21.

Бой закончился победой Альвареса со счётом 116–112, 115–113, 115–113. После поединка Головкин заявил, что не собирается заканчивать карьеру и строит планы на выступления в 160 фунтах. Канело сообщил, что рассчитывает на реванш с Дмитрием Биволом. Конечно, если россиянин одолеет Хильберто Рамиреса 5 ноября.