«Головкин сыграл спарринг-партнёра». Фанаты в ярости после боя казахстанца с Канело

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG проиграл единогласным решением судей, а боксёры выдали самый скучный бой в трилогии. Фанаты на трибунах освистали спортсменов за скуку в 12-м раунде, а в интернете подвергли жёсткой критике.
Перед поединком гимн Казахстана исполнил заслуженный артист страны Димаш Кудайберген. Его выступление под фонограмму некоторые болельщики оценили больше, чем сам поединок.
- «В этом бою меня порадовал только Димаш», – написал пользователь Sarsenbekov в «Твиттере».
- «Димаш Кудайберген в тренде во многих странах. Настоящая звезда ночи! Его выступление было впечатляющим», – захлёбывался от восторга DearNawaf.
На поединок Головкин вышел в возрасте 40 лет, пяти месяцев и десяти дней. На фоне Канело, который на восемь лет младше, казахстанец выглядел медленно, что заметили некоторые пользователи.
- «Головкин выглядит старым и медленным по сравнению с Канело», – заявил юзер tar_tuya.
- «Ну что, Канело был объективно быстрее», – считает johnwhite_oc.
- «Девять раундов Головкин дрался так, будто не хотел побеждать. Отстойный бой», – сообщил UnbiasedBoxing1.
- «Уже пару лет говорю, что Головкину надо уйти в отставку. Некоторые боксёры не могут скрыть возраст, и GGG – один из таких. Канело было легко, как и ожидалось», – выдал TyroneMc.
Поединок оказался настоящим разочарованием, хотя многие ждали, что он получится зрелищным и достойно завершит трилогию. Некоторые из болельщиков остались в ярости от того, насколько унылой получилась схватка двух легенд.
- «Люди действительно ожидали, что этот бой будет лучше, чем первый или второй в трилогии?» – задался вопросом Msportstweet.
- «Слабый бой, без эмоций. Канело держал ритм, а Головкин сыграл роль спарринг-партнёра», – уверен Camelotpm.
- «Ну, это был дерьмовый бой, не так ли?» – задумался MazDunne.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Недовольны болельщики остались и работой судей – по их мнению, на карточках поединок выглядит ближе, чем был на самом деле.
- «Какой пустой тратой времени был поединок Канело и GGG. И какой, к чёрту, бой смотрят эти судьи? Канело, возможно, проиграл два раунда, максимум – три. Грязная работа», – возмутился jcgloves.
- «Я рад, что не встал на бой Канело и Головкина, потому что он не был захватывающим. GGG не мог завестись восемь раундов. Канело тоже не был слишком быстрым. Как двое судей оценили поединок так близко, я не понимаю», – удивлён DanGriffin21.
Бой закончился победой Альвареса со счётом 116–112, 115–113, 115–113. После поединка Головкин заявил, что не собирается заканчивать карьеру и строит планы на выступления в 160 фунтах. Канело сообщил, что рассчитывает на реванш с Дмитрием Биволом. Конечно, если россиянин одолеет Хильберто Рамиреса 5 ноября.
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