«Он работал одной рукой». Ломаченко заподозрил у Головкина проблемы со здоровьем

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

«Это был интересный и исторический поединок. Но мне кажется, что у GGG проблемы со здоровьем. Я так считаю. Потому что на протяжении всего поединка он работал только левой рукой.

Ждал ли я большего от Головкина? Не могу сказать. Это бокс, перед боем ты размышляешь о стратегии бойцов, а в самом бою получается всё по-другому. Реванш Канело и Бивола получится очень интересным», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.