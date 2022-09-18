«Он работал одной рукой». Ломаченко заподозрил у Головкина проблемы со здоровьем
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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).
«Это был интересный и исторический поединок. Но мне кажется, что у GGG проблемы со здоровьем. Я так считаю. Потому что на протяжении всего поединка он работал только левой рукой.
Ждал ли я большего от Головкина? Не могу сказать. Это бокс, перед боем ты размышляешь о стратегии бойцов, а в самом бою получается всё по-другому. Реванш Канело и Бивола получится очень интересным», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
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