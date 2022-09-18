Нейт Диаз объяснил, почему третий бой Канело и Головкина не завершился нокаутом

Звёздный ветеран UFC американец Нейт Диаз высказался о третьем поединке между средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113 и провёл дебютную защиту всех четырёх чемпионских титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Всё получилось так, как я и ожидал. Оба были осторожны, из-за чего нокаут стал тяжёлой задачей. Они знают друг друга, провели очень много раундов. Мы получили большой бой. Было приятно его увидеть. И я рад, что оказался здесь», – сказал Диаз в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее в интервью экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко высказал предположение, согласно которому Головкин травмировался перед боем.