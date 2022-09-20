Чейл Соннен объяснил, почему Усман может не выйти на немедленный реванш с Эдвардсом

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман может пропустить на пути к поединку с лидером дивизиона британцем Леоном Эдвардсом другого бойца.

«Я не верю, что Камару Усман подерётся с Леоном Эдвардсом следующим. Но я верю, что следующий бой Камару будет за пояс. Думаю, что UFC собирается «заморозить» его. Мне кажется, что победитель боя Чимаева и Леона против Усмана – это реальная возможность.

Когда у вас есть трое бойцов, которых вы хотите свести, то порядок имеет значение. И мне кажется, что я только что представил наиболее жизнеспособный вариант», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее Соннен назвал гонорар, за который Диаз проведёт третий бой с Макгрегором.