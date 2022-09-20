Теофимо Лопес назвал приоритетного соперника для Канело после победы над Головкиным

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Канело победил единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 116-112, защитив все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Канело сделал то, что и должен был. Это была отличная победа. Он со старта сумел найти свой ритм. Его правый оверхенд постоянно попадал. Круто, что он снова вернулся на победную тропу», – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Также Лопес назвал приоритетного соперника для Канело:

«Мне бы хотелось увидеть его бой с Деметриусом Андраде».