Теофимо Лопес назвал приоритетного соперника для Канело после победы над Головкиным

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Канело победил единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 116-112, защитив все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).
«Канело сделал то, что и должен был. Это была отличная победа. Он со старта сумел найти свой ритм. Его правый оверхенд постоянно попадал. Круто, что он снова вернулся на победную тропу», – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Также Лопес назвал приоритетного соперника для Канело:
«Мне бы хотелось увидеть его бой с Деметриусом Андраде».
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