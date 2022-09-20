Усман: у меня больше поклонников в Англии, чем у Эдвардса
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что имеет большую фан-базу в Великобритании, чем его соперник и представитель Туманного Альбиона Леон Эдвардс.
«Теперь я окажусь в его стране, но, по правде сказать, я считаю, что у меня больше поклонников в Великобритании, чем у него. Это не удар по Леону, он мне нравится. Правда.
Половина Великобритании – это Африка. В Англии много нигерийцев, очень много нигерийцев. Он знает, что там есть нигерийцы и ямайцы. Поэтому я считаю, что у меня будет хорошая поддержка», – приводит слова Усмана издание MMA News.
Ранее в интервью экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен объяснил, почему Усман может не стать следующим соперником Эдвардса.
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