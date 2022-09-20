Усман: у меня больше поклонников в Англии, чем у Эдвардса

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что имеет большую фан-базу в Великобритании, чем его соперник и представитель Туманного Альбиона Леон Эдвардс.

«Теперь я окажусь в его стране, но, по правде сказать, я считаю, что у меня больше поклонников в Великобритании, чем у него. Это не удар по Леону, он мне нравится. Правда.

Половина Великобритании – это Африка. В Англии много нигерийцев, очень много нигерийцев. Он знает, что там есть нигерийцы и ямайцы. Поэтому я считаю, что у меня будет хорошая поддержка», – приводит слова Усмана издание MMA News.

Ранее в интервью экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен объяснил, почему Усман может не стать следующим соперником Эдвардса.