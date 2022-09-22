Майк Перри вызвал Нейта Диаза на поединок на голых кулаках

Боец смешанных единоборств Майк Перри выразил желание подраться с бойцом UFC Нейтом Диазом на голых кулаках.

«Диаз сказал, что он хочет быть президентом UFC или занимать какую-то руководящую должность в организации, вести шоу и показывать людям, как это делается. Но он также сказал, что у него ещё много бензина в баке.



Он всё ещё заинтересован в больших боях в своей карьере, и я думаю, что дело именно в этом. Если он хочет принять вызов, бросить вызов самому себе, то отлично. Я знаю, что ему также нравится джиу-джитсу, так что я не знаю, будет ли он полностью заинтересован в бою на голых кулаках, потому что без джиу-джитсу против меня у него вряд ли будут шансы», — приводит слова Перри MMA Fighting.