Глава Bellator надеется организовать поединок Фёдора Емельяненко с Андерсоном Силвой

Президент Bellator Скотт Кокер признался, что рассчитывает организовать бой между российским бойцом Фёдором Емельяненко и бразильцем Андерсоном Силвой.



«Мы предложили Силве бой в MMA с Емельяненко. Пока не было серьёзных разговоров, цифр, но определённо был контакт, чтобы узнать об интересе. Тогда он хотел сосредоточиться на боксе. Я сказал, что мы можем сделать бой в Японии или в Нью-Йорке. Давайте сделаем это по-крупному! Этот бой хотели бы увидеть все. Величайший спортсмен всех времён номер один против величайшего спортсмена всех времён номер два.



Может быть, будет сложно договориться о весовой категории, но мы начали диалог. Это был быстрый разговор, но в будущем стоит вернуться к этому», — приводит слова Кокера BJPenn со ссылкой на подкаст журналиста Ариэля Хельвани.



Стоит отметить, что у Фёдора Емельяненко остался один бой по контракту с Bellator.

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