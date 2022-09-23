Стало известно имя возможного соперника Фёдора Емельяненко

Будущим соперником российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать бразилец Андерсон Силва.
«Скотт Кокер только что сказал нам, что он звонил представителю Андерсона Силвы пару месяцев назад и предложил ему бой против Фёдора Емельяненко. Тогда никаких реальных переговоров не было, но теперь, когда Силва сказал, что хочет провести ещё один бой в ММА в Японии, ясно, что он собирается вернуться», – рассказал журналист Ариэль Хелвани в социальной сети.
На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.
Свой последний поединок Фёдор провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269. Там Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.
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