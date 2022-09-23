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Стало известно имя возможного соперника Фёдора Емельяненко

Стало известно имя возможного соперника Фёдора Емельяненко
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Будущим соперником российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать бразилец Андерсон Силва.

«Скотт Кокер только что сказал нам, что он звонил представителю Андерсона Силвы пару месяцев назад и предложил ему бой против Фёдора Емельяненко. Тогда никаких реальных переговоров не было, но теперь, когда Силва сказал, что хочет провести ещё один бой в ММА в Японии, ясно, что он собирается вернуться», – рассказал журналист Ариэль Хелвани в социальной сети.

На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.

Свой последний поединок Фёдор провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269. Там Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

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