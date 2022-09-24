Рамирес: Головкин выглядел напуганным в бою с Канело
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Экс-чемпион мира мексиканец Хильберто Рамирес высказался о третьем бое между соотечественником Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Поединок состоялся 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Канело проделал отличную работу. Он постоянно давил на соперника и пытался сойтись лицом к лицу, как делал это во втором бою. Но GGG не выглядел так, словно был готов пробить стену, он выглядел немного напуганным.
Он не выбрасывал много ударов. Да, в восьмом и девятом раундах он прибавил, но он не был прежним. Канело проделал хорошую работу, но люди не были довольны из-за GGG. Он сказал, что победил, и я не знаю почему. Судейский счёт получился странным», – сказал Рамирес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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