Тренер Махачева: если Ислам не захочет вести бой в стойке, Чарльз окажется внизу

Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Ислама Махачева, высказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Прежде всего, Ислам переведет его вниз – вопрос заключается лишь в том, когда именно, но он это сделает. Чарльз не сможет остаться в стойке. Если Ислам не захочет вести бой в стойке, Чарльз окажется внизу. Ислам второй после Хабиба в умении переводить своих соперников вниз, и Чарльз окажется внизу.



Чарльз не известен своими борцовскими навыками, но у него феноменальное джиу-джитсу – вероятно, он лучший джитсер лёгкого дивизиона, так что он не должен бояться переводов. Думаю, он захочет проверить свои навыки, и мы узнаем, кто из них сильнее в партере.



Мы готовы проверить себя и в стойке, и в партере – у нас нет с этим проблем. Посмотрим, кто из них и где будет доминировать. Мы готовимся доминировать как в стойке, так и в партере. Думаю, они тоже, потому что Чарльз заслуженно стал чемпионом», – приводит слова Мендеса MMA News.