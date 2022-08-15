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UFC 280, где смотреть, прямая онлайн-трансляция, когда начало, Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, Пётр Ян — Шон О'Мэлли

UFC 280: Махачев должен стать чемпионом в лёгком весе, Ян — порвать наглого «пуделя»! LIVE
Александр Фролов
UFC 280, Ислам Махачев и Пётр Ян
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Абу-Даби — удачный город для россиян! Хабиб не даст соврать.

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и всего, что с ним связано.

Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было
Полный кард UFC 280 Где смотреть UFC 280 Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра
Live Александр Фролов

Полный кард UFC 280

Основной кард

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);

Предварительный кард

Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес);
Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
Марина Родригез — Аманда Лемос (женский минимальный вес);
Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда (полулёгкий вес).

14:30 Александр Фролов

Пётр Ян против «розового пуделя»

В Абу-Даби выступит и Пётр Ян, который выйдет в третьем по значимости поединке вечера. Соперником россиянина будет экстравагантный Шон О`Мэлли, которого сам Ян называл «розовым пуделем». Даст ли американец конкурентный бой экс-чемпиону, или Пётр проедет по нему катком?

Петру Яну подсунули кота в мешке. О'Мэлли представляет большую угрозу, чем Стерлинг Петру Яну подсунули кота в мешке. О'Мэлли представляет большую угрозу, чем Стерлинг
14:26 Александр Фролов

Где смотреть UFC 280

Весь турнир UFC 280 будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

14:24 Александр Фролов

Махачева нельзя представить без Хабиба. Ретро-видео

Хабиб Нурмагомедов — лучший друг Ислама Махачева. Двух знаменитых бойцов попросту нельзя представить по отдельности. Даже много лет назад они уже были рядом.

14:22 Александр Фролов

Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра

Турнир UFC 280 с главным боем Ислам МахачевЧарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.

14:21 Александр Фролов

Бой жизни для Махачева. И Хабиба!

После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?

Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было
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