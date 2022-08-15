UFC 280: Махачев должен стать чемпионом в лёгком весе, Ян — порвать наглого «пуделя»! LIVE

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и всего, что с ним связано.
Полный кард UFC 280
Основной кард
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
Предварительный кард
Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес);
Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
Марина Родригез — Аманда Лемос (женский минимальный вес);
Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда (полулёгкий вес).
Пётр Ян против «розового пуделя»
В Абу-Даби выступит и Пётр Ян, который выйдет в третьем по значимости поединке вечера. Соперником россиянина будет экстравагантный Шон О`Мэлли, которого сам Ян называл «розовым пуделем». Даст ли американец конкурентный бой экс-чемпиону, или Пётр проедет по нему катком?
Где смотреть UFC 280
Весь турнир UFC 280 будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Махачева нельзя представить без Хабиба. Ретро-видео
Хабиб Нурмагомедов — лучший друг Ислама Махачева. Двух знаменитых бойцов попросту нельзя представить по отдельности. Даже много лет назад они уже были рядом.
Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра
Турнир UFC 280 с главным боем Ислам Махачев — Чарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.
Бой жизни для Махачева. И Хабиба!
После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?
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