Лиоту Мачида и Маурисиу Руа могут провести третий очный бой 12 лет спустя

Менеджер Хорхе Гимарайш сообщил, что он пытается организовать третий бой бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачиды и Маурисиу Руа.
«Когда я услышал, что Маурисиу Руа хочет провести прощальный бой в Рио-де-Жанейро, я сразу же связался с UFC и предложил устроить трилогию с Лиоту Мачидой. Представитель UFC сказал мне, что сначала они хотели свести Руа с кем-нибудь вроде Тайсона Педро, но ему понравилась моя идея и он пообещал обсудить её с Даной Уайтом.
Я уверен, что бразильцы будут в восторге от такого боя. Два чемпиона, две легенды в прощальном для них обоих поединке смогут выяснить, кто же из них лучше», — приводит слова Гимарайша BJPenn.
Мачида и Руа встречались дважды. В первом поединке в 2009 году сильнее оказался Мачида, а в 2010 году Руа нокаутировал оппонента.
- 1 октября 2022
-
00:59
-
00:52
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:02
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27
-
16:10
-
15:32
-
14:32
-
14:26
-
13:06
-
12:14
-
11:21
-
10:46
-
10:24
-
09:32
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:16
-
06:53
-
02:51
-
01:01