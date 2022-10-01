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Лиоту Мачида и Маурисиу Руа могут провести третий очный бой 12 лет спустя

Лиоту Мачида и Маурисиу Руа могут провести третий очный бой 12 лет спустя
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Менеджер Хорхе Гимарайш сообщил, что он пытается организовать третий бой бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачиды и Маурисиу Руа.

«Когда я услышал, что Маурисиу Руа хочет провести прощальный бой в Рио-де-Жанейро, я сразу же связался с UFC и предложил устроить трилогию с Лиоту Мачидой. Представитель UFC сказал мне, что сначала они хотели свести Руа с кем-нибудь вроде Тайсона Педро, но ему понравилась моя идея и он пообещал обсудить её с Даной Уайтом.

Я уверен, что бразильцы будут в восторге от такого боя. Два чемпиона, две легенды в прощальном для них обоих поединке смогут выяснить, кто же из них лучше», — приводит слова Гимарайша BJPenn.

Мачида и Руа встречались дважды. В первом поединке в 2009 году сильнее оказался Мачида, а в 2010 году Руа нокаутировал оппонента.

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