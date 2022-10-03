Шлеменко обратился к Олейнику после его поражения в бою с Латифи

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал соотечественника Алексея Олейника после его поражения в поединке с представителем Швеции Илиром Латифи. Олейник встречался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей.



«Алексей, ты молодец!» — написал Шлеменко в комментариях в соцсетях под одним из постов Олейника.



Олейник в общей сложности провёл 78 поединков в ММА, в которых добыл 60 побед, большую часть — болевым или удушающим приёмом (47). Латифи за время карьеры принял участие в 25 боях, теперь в его активе 16 побед.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: