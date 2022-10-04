Менеджер Емельяненко: если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал
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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал, что не видел пранк с участием бойца. Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой человек, чей голос очень похож на голос Александра, говорит, что готов отправиться на Донбасс за плату в 300 тысяч рублей в день.
«Ничего не могу сказать по этому поводу, не видел такого. Александру поступило предложение поехать на Донбасс? Я не в курсе, но думаю, что, если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал», – сказал Бурчак в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с Вячеславом Дациком и проиграл ему в первом раунде.
Александр Емельяненко показал неприличные жесты американцам:
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