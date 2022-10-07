Исмаилов оказался тяжелее Илича перед очным боем

Сегодня, 7 октября, в Москве пройдёт турнир промоушена Pravda Boxing, в главном поединке которого сразятся российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и представитель Сербии Александр Илич. Схватка будет проходить по правилам бокса. Ранее состоялась официальная церемония взвешивания участников поединка. Вес Исмаилова составил 90,75 килограмма, Илич показал на весах 90,05 кг.
Напомним, Магомед и ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Исмаилов встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).
Илич уже хорошо известен российским болельщикам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
Мага Исмаилов бросает вызов Иличу после боя со Шлеменко:
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