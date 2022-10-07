Фьюри рассказал, когда объявит имя следующего соперника
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Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) сообщил, что уже на этой неделе объявит имя своего следующего соперника.
«Эй, парни, провёл вторую тренировку за день. Я в ударе! 3 декабря. Я иду за тобой! На этой неделе мы объявим имя соперника. Поднимайся, парень», — заявил Фьюри на видео, опубликованном в его соцсетях.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После этого он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. Затем, в день своего рождения, он сделал заявление, что всё-таки уходит, но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.
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