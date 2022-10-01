Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение

Главным ньюсмейкером в мире бокса остаётся Тайсон Фьюри. Он достаёт всех, даже сидя на пенсии. Но сейчас, когда Фьюри достиг всемирного признания и звания чемпиона мира по самой престижной версии, он откровенно начал надоедать своим величием.

Он, как и прежде, грезит о боях, несмотря на «пенсионные» заскоки. Но в данный момент Цыганский король выдвигает своим противникам нереальные условия. Так, он хотел сойтись с Александром Усиком до конца 2022 года. Но украинцу нужно время для восстановления. Затем британец перешёл к своему «любимому» соотечественнику Энтони Джошуа.

Напомним, Эй Джей дрался с Усиком 20 августа. И Тайсон предложил ему на выбор две даты — 26 ноября и 3 декабря. Естественно, уважающий себя Джошуа не спешил принимать ещё один супербой с очередным изнурительным кэмпом на коротком уведомлении. Трёх месяцев явно недостаточно для этого. Тем более он был явно опустошён исходом второй встречи с украинцем. Даже Дерек Чисора отказался от боя из-за такого несерьёзного подхода.

На фоне таких уклонений Фьюри заприметил давно сбитого лётчика Мануэля Чарра. И вдобавок он недавно признался, что не против четвёртой встречи с Деонтеем Уайлдером. А ведь ещё же есть новоиспечённый временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойс. Но Тайсон перенёс его до лучших времён.

Такое поведение совсем не похоже на Тайсона Фьюри, которого мы все знаем. Помните, как он батлил в ринге с Деонтеем Уайлдером, заткнув того словами «Any time, any place, anywhere» («В любое время, в любом месте, где угодно». — Прим. «Чемпионата»). Так, между первой и второй встречей с Бронзовым бомбардировщиком он дрался с абсолютными ноунеймами безо всяких ожиданий и капризов.

А сейчас он возомнил себя примой, с которой все обязаны встречаться только в то время, которое он укажет. Это похоже на то, что исполнял Флойд Мейвезер. Но Флойд не выставлял нереальные даты, в отличие от Цыганского короля, а делал всё заблаговременно. Вот она, разница между расчётливым бизнесменом и прожжённым цыганом.

Из-за капризного поведения он отторгает от себя почти всю элиту и усложняет работу своим же промоутерам. Хотя бой с Фьюри способен принести самый жирный гонорар в карьере любому спортсмену. А так ему приходится обращаться к забытым богом бойцам, чтобы сохранить дату.

Тайсон Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

К счастью, у Цыганского короля толерантные промоутеры, способные терпеть его выходки. И им приходится убеждать Фьюри дать Джошуа второй шанс. По сути, это возможность спасти репутацию великого бойца. Если им это не удастся, тогда никто не захочет иметь с ним дело, даже если у него есть пояс.

Если хотите оставаться на топ-уровне и быть всегда востребованным, не ведите себя так же токсично, как Тайсон Фьюри. Иначе можете остаться у разбитого корыта без денег, фанатов и признания.

Однако, с учётом того, что мы знаем Цыганского короля, у него всегда есть опция топнуть ногой и завершить карьеру в энный раз.