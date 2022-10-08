«Мага переиграл на взрыве». Шлеменко — о победе Исмаилова над Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал результат боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

Напомним, накануне состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Безусловно, у Маги самая лучшая (стихия. – Прим. «Чемпионата») – это борьба, но вторая после борьбы – это бокс. Плюс его антропометрия, скорость и техника, которая отличается от многих других, делают его очень опасным противником. По сути, то, что мы и увидели, – он на взрыве переиграл Илича.

У меня сложилось такое впечатление, что Илич работал просто на то, чтобы не упасть. Он всё же «таец», он привык работать ногами, а не руками», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Матвиевским.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.