Исмаилов — Илич: Джокер пустит под откос карьеру ещё одной стареющей звезды? LIVE

Лысый Хищник и Джокер устроили шоу на пресс-конференции!

Никто не сомневался, что Мага Исмаилов даст огня на пресс-конференции. И Лысый Хищник не подвёл: вышел и сразу схватил Джокера за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.