Исмаилов — Илич: Джокер пустит под откос карьеру ещё одной стареющей звезды? LIVE

Сегодня, 7 октября, в Москве на арене Большого московского цирка состоится турнир боксёрского промоушена Pravda Old School Boxing. В главном бою вечера встретятся звёзды ММА: россиянин Магомед Исмаилов и серб Александр Илич. Также участие в турнире примет экс-боец Glory Влад Туйнов, которому будет противостоять ветеран ММА Джулиан Лейн. В рамках бойцовского вечера в ринг ещё выйдут Расул Мирзаев, Николай Чибисов, Тимур Никулин и другие известные бойцы.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Турнир PRAVDA с главным боем Исмаилов — Илич, когда начало
Турнир промоушена Pravda Old School Boxing состоится 7 октября в Москве. Начало боксёрского вечера — в 19:00 мск. Главный бой Магомед Исмаилов — Александр Илич начнётся примерно в 23:00 по московскому времени.
Лысый Хищник и Джокер устроили шоу на пресс-конференции!
Никто не сомневался, что Мага Исмаилов даст огня на пресс-конференции. И Лысый Хищник не подвёл: вышел и сразу схватил Джокера за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.
Полный кард турнира с главным боем Исмаилов — Илич
Магомед Исмаилов — Александр Илич;
Джулиан Лейн — Владислав Туйнов;
Николай Чибисов — Расул Мирзаев;
Мубаракшо Мубаракшоев — Тимур Никулин;
Тимур Доминов — Артём Сусленков;
Георгий Магкоев — Абубакар Сулейманов.
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