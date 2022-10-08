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Александр Шлеменко высказался о подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым

Александр Шлеменко высказался о подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своей подготовке к бою с Магомедом Исмаиловым.

Лысый хищник накануне в боксёрском поединке одержал победу над сербом Александром Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Я готовлюсь к бою, пока могу сказать, что у меня всё идёт по плану. Будем надеяться, что бой не перенесут», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Матвиевским.

Напомним, ранее бойцовский промоушен RCC официально объявил о новой дате ожидаемого поединка между российскими средневесами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Бой запланирован на 10 декабря и должен пройти в Екатеринбурге.

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«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.

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