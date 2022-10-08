Ковалёв назвал чемпионский пояс, который хотел бы завоевать до конца карьеры

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв признался, что хотел бы завоевать титул WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) до окончания карьеры.

«Хочется ли сразиться за пояса? Конечно. За все не получится бодаться, они все сейчас раскиданы по боксёрам. Нет таких, кто сейчас три или четыре пояса держит. Если бы такое было, то я бы в первой очереди стоял. Мне нужен такой бой, чтобы претендентом стать.

Какой чемпионский пояс в приоритете? Если честно, хотелось бы WBC, потому что у меня был только WBC Diamond, но основного не было. Я был обязательным претендентом. И на том всё умерло», – сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу BoxingTV.

Напомним, действующим чемпионом WBC в первом тяжёлом весе является конголезец Илунга Макабу (29-2, 25 KO).