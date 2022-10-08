«Откуда он знает об этом?» Кормье отреагировал на обвинение Гэтжи в адрес Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье отреагировал на высказывание соотечественника и легковеса Джастина Гэтжи, обвинившего звёздного ирландца Конора Макгрегора в употреблении стероидов.

«Джастин зашёл настолько далеко, что намекнул, хотя нет, сказал, что Конор Макгрегор употребляет стероиды. И это довольно смелое заявление. Мой же вопрос заключается в том, откуда Гэтжи это знает? Гэтжи следит за сайтом USADA? Или он основывается на внешности Макгрегора?

Правда заключается в том, что мы не знаем. Конор Макгрегор не является длинным парнем, поэтому если он набирает вес, то выглядит более крупным и вздутым. Но то, что Гэтжи сказал это так уверенно, говорит мне, что он или его команда знают об этом. Я практически уверен, что Гэтжи знает, когда Макгрегора последний раз тестировали», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.