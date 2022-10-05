Гэтжи обвинил Макгрегора в употреблении стероидов

Американский боец UFC Джастин Гэтжи обвинил Конора Макгрегора в употреблении стероидов.
«Лично для меня сейчас ситуация выглядит так, что Макгрегор принимает стероиды. Его долгое время не тестировала USADA, а я хочу соревноваться по-честному. Если он на стероидах, то дайте стероиды и мне, тогда погнали. Сейчас моё здоровье — мой самый большой фактор. Я никогда не принимал запрещённые препараты и не хочу драться с теми, кто их принимает.
Я даже не знаю, как работают эти препараты. Уверен, что там есть какие-то специальные окна, он просто почистится и придёт без следа в крови. Но то, что его не проверяют, говорит о том, что он плотно сидит. Не знаю, чтобы залечить ногу или нет. Если бы я сломал ногу, я бы не принимал стероиды для лечения. У него был шанс подраться со мной, но он выбрал Серроне», — приводит слова Гэтжи MMAFighting.
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