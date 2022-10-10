Андре Уорд поделился прогнозом на чемпионский реванш Хэйни – Камбосос

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд высказался о предстоящем титульном реванше в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO) и австралийцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO), который состоится на этих выходных в Мельбурне (Австралия).

«Я ожидаю, что Хэйни повторит результат, однако на этот раз выступит немного лучше. Вы должны понимать, с чем ему пришлось столкнуться в первом бою. Он пересёк мир, чтобы справиться с часовым поясом, шумными фанатами. Он не знал, прилетит ли на бой его отец, главный тренер. А это большой стресс.

Если Камбосос и собирался побеждать его, то нужно было делать это тогда. Я не уверен, что Камбосос способен на нечто большее. Он будет стараться изо всех, но сможет ли он оказаться умнее?» – сказал Уорд в интервью ESPN.