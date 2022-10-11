«Я её ненавижу». Стрикленд раскритиковал экс-чемпионку UFC Роузи

Средневес UFC Шон Стрикленд высказался по поводу экс-чемпионки промоушена Ронды Роузи.

Американец считает, что в одном из интервью, когда Роузи рассказывала о своих психологических проблемах, она выставила свои суицидальные мысли как нечто «крутое».

«Я объясню, почему я ненавижу Ронду Роузи, почему я считаю, что она — это концентрация всего, что не так в этом грёбаном мире. Ее выступление на «Эллен» было в новостях, это было, чёрт возьми, повсюду. Я не знаю, когда самоубийство стало крутым, но оно стало крутым, как будто они сняли на Netflix шоу «13 причин почему». У всех чёртова депрессия, все склонны к суициду, и позвольте мне сказать вам, ребята, это не чертовски круто. Депрессия — это как рак, она, чёрт возьми, неизлечима. Это как герпес, у тебя его может не быть, но он всегда может вылезти наружу.

Люди, которые действительно встречаются с этими мыслями, после таких выступлений чувствуют себя ещё хуже. Ты зацикливаешься на этом, ты начинаешь думать о том, как ты это сделаешь, где ты это сделаешь. Ты начинаешь думать о том, как твои люди это воспримут, ты действительно размышляешь об этом, и это чертовски жалко. Это не мимолётная мысль, потому что ты проиграл бой. И я ненавижу Ронду Роузи, потому что она использовала что-то настолько хреновое и серьёзное как сильный момент из своей биографии», — приводит слова Стрикленда BJ Penn.