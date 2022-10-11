Стала известна дата боя Сергей Павлович — Тай Туиваса

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович проведёт бой с австралийцем Таем Туивасой 3 декабря на турнире UFC Fight Night, сообщает MMAJunkie. По информации источника, поединок станет соглавным событием турнира, который пройдёт в Орландо (штат Флорида, США).

Тай Туиваса свой последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 209 в Париже (Франция). Его соперником был французский тяжеловес Сириль Ган. Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде поединка. На счету Тая 19 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел пять поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.

Павлович в своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 277 в июле, нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

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