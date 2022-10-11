Стала известна дата боя Сергей Павлович — Тай Туиваса

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович проведёт бой с австралийцем Таем Туивасой 3 декабря на турнире UFC Fight Night, сообщает MMAJunkie. По информации источника, поединок станет соглавным событием турнира, который пройдёт в Орландо (штат Флорида, США).
Тай Туиваса свой последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 209 в Париже (Франция). Его соперником был французский тяжеловес Сириль Ган. Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде поединка. На счету Тая 19 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел пять поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.
Павлович в своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 277 в июле, нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
- 11 октября 2022
-
18:52
-
18:19
-
17:31
-
16:40
-
16:33
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21