Хабиб рассказал, видит ли он варианты возобновления карьеры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, своевременным ли было его решение завершить карьеру.



«Нужно вернуться к вопросу, почему я закончил. У меня были причины личного характера, связанные с семьёй, с отцом. Конечно, я мог бы продолжать дальше. Многие забывают, думают, что я просто ушёл, чтобы выбить себе хороший контракт, чтобы предложили побольше денег – и потом вернуться. Но нет, такого не было. А было железобетонное решение, и я вообще не вижу вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас не вижу», – сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.



Хабиб объявил о завершении карьеры 25 октября 2020 года после победы в бою с Джастином Гэтжи. Он выиграл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.