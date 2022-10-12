«Рискую жизнью ради развлечения других». Деонтей Уайлдер — о возвращении в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 36-летний американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) считает, что он рискует своей жизнью для развлечения других людей.
«Я выкладываюсь на все 110% процентов. Говорю людям, что у меня осталось всего три года, которые я хочу посвятить этому бизнесу. Хочу вернуться к большим боям и дать болельщикам то, что они хотят видеть, а это значит, что я рискую своей жизнью ради развлечения других… На этот раз я делаю это ради людей. Речь идёт не только о моей семье, но и обо всех, кого я мотивировал, вдохновлял и воодушевлял по всему миру.
Я никогда не знал, почему у меня такой вспыльчивый характер. Но со временем ты учишься все эти детские вещи отбрасывать в сторону. Я должен был понять, что должно произойти, чтобы я начал действовать. Особенно в тот момент, когда у тебя появляются дети, потому что всё, что ты делаешь, связано с ними. Именно тогда мне пришлось начать думать о своих действиях, потому что я понял, что если меня не будет в их жизни, то никто из них не будет сыт», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
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