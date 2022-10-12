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Хабиб Нурмагомедов: наше с Фергюсоном время ушло

Хабиб Нурмагомедов: наше с Фергюсоном время ушло
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Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу того, что американец Тони Фергюсон продолжает участвовать в боях.

«Время ушло. Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони — никто. У нас было своё время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы… Деньги-то нужны.

В Америке по счетам платить надо. И всё, что он выиграл… Я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов, — они платят, по-моему, 48 процентов. Всё, что он выиграл, — сминусуй половину. По-любому надо драться.

Он дерётся дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут», – рассказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

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