Бёрнс – о Чимаеве: тяжело надеяться на парня, который совершает столько ошибок

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс считает, что у звёздного шведского проспекта Хамзата Чимаева назрел ряд проблем в карьере, который ему предстоит решить.

«Что я думаю об этом? Не важно, как вы начали, не так ли? Важно, как вы закончите. Не так уж и важно, что этот парень так быстро стал популярным. По мере того, как поединок [c Диазом] назревал, всё становилось не очень хорошо.

Не знаю, может, фанатам нравится драма, провалы взвешивания, отменённые пресс-конференции… Тяжело надеяться на парня, который совершает так много ошибок. Это ведь начало его карьеры», – приводит слова бойца MMAJunkie.

Ранее в интервью Гилберт объяснил, почему не считает Усмана фаворитом в трилогии с Эдвардсом.