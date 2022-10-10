Бёрнс – о Чимаеве: тяжело надеяться на парня, который совершает столько ошибок
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс считает, что у звёздного шведского проспекта Хамзата Чимаева назрел ряд проблем в карьере, который ему предстоит решить.
«Что я думаю об этом? Не важно, как вы начали, не так ли? Важно, как вы закончите. Не так уж и важно, что этот парень так быстро стал популярным. По мере того, как поединок [c Диазом] назревал, всё становилось не очень хорошо.
Не знаю, может, фанатам нравится драма, провалы взвешивания, отменённые пресс-конференции… Тяжело надеяться на парня, который совершает так много ошибок. Это ведь начало его карьеры», – приводит слова бойца MMAJunkie.
Ранее в интервью Гилберт объяснил, почему не считает Усмана фаворитом в трилогии с Эдвардсом.
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