Валлин подтвердил переговоры о поединке с Джошуа
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Шведский боксёр-тяжеловес Отто Валлин подтвердил, что его представители ведут переговоры с промоутером Эдди Хирном о возможном поединке с британцем Энтони Джошуа.
«Мой промоутер Дмитрий Салита на связи с Эдди Хирном, они уже говорили об этом поединке. Пока я не знаю, как обстоят дела с этим боем, но я знаю, что они это обсуждали. Полагаю, что Дмитрию нужно дождаться полного завершения переговоров между Фьюри и Джошуа.
Я бы с удовольствием принял этот бой. Для меня это было бы очень хорошо. Думаю, что и для Энтони тоже. Мы можем показать хороший поединок», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу ID Boxing.
Свой последний бой Энтони Джошуа провёл с Александром Усиком в августе и уступил раздельным решением судей.
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