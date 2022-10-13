«Это будет месть за мексиканцев». Рамирес — о бое с Биволом
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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом. Противостояние состоится 5 ноября.
«5 ноября я заберу пояс! Я очень горжусь тем, что представляю не только город Масатлан, но и всю Мексику и всех латиноамериканцев. Мне не терпится доказать всем и самому себе, что я могу это сделать. Бивол — жёсткий парень. Он действительно хороший соперник. Но это будет месть за мексиканцев, ведь он победил Канело.
Я ожидаю, что Дмитрий покажет лучшую версию самого себя. Ожидаю, что это будет захватывающий бой. Это будет война», – приводит слова Рамиреса Boxing247.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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