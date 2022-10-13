Хасбик высказался по поводу своего контракта с UFC

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост в своих социальных сетях.



«Слухи по поводу UFC – это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо UFC и Дане Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то, что открыл нам всем путь. Спасибо Сурхаю за помощь с контрактом. Спасибо брату Курбану и Джастину», — написал Хасбик.

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. О его соглашении с UFC стало известно в сентябре нынешнего года.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: