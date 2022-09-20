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Почему не любят Хасбика, Хасбулла Магомедов против Пауло Косты, Конор Макгрегор оскорбил блогера

«Мелкий вонючий выродок». Почему народ люто хейтит безобидного Хасбика?
Евгений Нарижный
Почему не любят Хасбика
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Хасбулла чувствует безнаказанность и активно этим пользуется.

Хасбик продолжает шуметь в ММА. Недавно друг Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева подписал пятилетний контракт с UFC, а теперь зарубился в «Твиттере» с бойцом промоушена Пауло Костой. Хасбулла отреагировал на критику бразильца, который прокомментировал видео с участием блогера. «Если вы не ненавидите этого малыша, вы странные», – сообщил Коста. Хасбик ответил незамедлительно: «Жёсткие разговоры людей, которые никогда не упоминали меня. Ты так же плох, как Конор Макгрегор».

Вряд ли Хасбика можно за что-то ненавидеть, и тем более непонятно, что вызвало такие чувства в Косте. Но глобально понять негативные эмоции средневеса можно – из интернет-мема Хасбулла превратился в раздражающего персонажа, который не нравится многим.

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Пауло Коста ещё мягко выразился в адрес Хасбуллы – куда жёстче выступил Конор Макгрегор: «С радостью забросил бы этого маленького калеку Хасбуллу в ворота. Сколько стоит бросить его? Когда‑нибудь я задамся целью и забью им трёхочковый. Мелкий вонючий выродок». Так Конор отреагировал на видео с участием Хасбика и Волкановски, где дагестанец влепил чемпиону UFC гамбургером в лицо. В ответ на оскорбления Хасбулла вызвал ирландца на бой – и здесь кроется одна из основных причин, почему блогер многих раздражает.

Хасбик понял, что его поступки могут оставаться безнаказанными. Из-за небольших габаритов Магомедов позволяет себе жёстко шутить над бойцами и вызывать их на поединки, зная, что ответной реакции не последует – никто же не станет драться с малышом. Хасбулла ведёт себя по-детски, но при этом требует, чтобы с ним общались на равных, поэтому отказывает в фото тем, кто берёт его на руки.

Любую критику Хасбик воспринимает как акт зависти. После вполне адекватного мнения Вячеслава Василевского блогер сначала ответил в публичном поле: «Да-да, молча завидуй. Ты не смог хайпануть, хоть ты в ММА. А меня комментируешь». А позже написал бойцу в личные сообщения: «Не переживай, братишка, ты тоже хайпанёшь скоро».

Хасбулла Магомедов

Хасбулла Магомедов

Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова

Хасбулла известен исключительно потому, что он веселит людей, но сам Магомедов невероятно обидчив. Когда Рафаэль Физиев в шутку вызвал его на поединок после боя с Бобби Грином, блогер так разозлился, что тоже пришёл в директ к бойцу с претензиями. «Он мне написал: «Что, хайпануть не можешь?» Я ему говорю: «Да в смысле не могу? Смотри, как у нас получилось». Он такой: «Я могу тебя резко усмирить, на место поставить», – рассказывал Физиев «Вестнику ММА».

Поведение блогера вызывает недоумение не только у бойцов. Но если спортсмены относятся к Хасбику снисходительно, то простые болельщики в комментариях чаще всего люто хейтят Магомедова. Хасбулла времён фразы «клубника – бомба, честно говоря» вызывал у фанатов куда больше позитивных эмоций. Теперь блогер становится всё популярнее и получает всё больше хейтеров. Но очевидно, что он от этого только выиграет, а вместе с ним пользу получит и Дана Уайт.

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