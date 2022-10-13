Экс-боец UFC: или Байден не знает, как и где умер его сын, или он патологический лжец
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Бывший боец UFC Джейк Шилдс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на слова президента США Джо Байдена-младшего. Ранее Байден во время выступления в штате Колорадо ошибся, сказав, что его сын Бо погиб в Ираке. В действительности он умер от опухоли головного мозга 30 мая 2015 года в США.
«Его сын умер от рака мозга в Делавэре (штат США. — Прим. «Чемпионата»), а его отец сказал, что он погиб как герой войны в Ираке. У нас президент так далеко зашёл, что или не знает, как и где умер его собственный сын, или он патологический лжец», — написал Шилдс.
Отметим, что Байден и ранее не раз допускал ошибки во время публичных выступлений: президент США путал слова, имена и должности.
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