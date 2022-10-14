Волкановски: мой стиль опасен для Оливейры, а к Махачеву мне нужно готовиться отдельно

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулегковой весовой категории Алекс Волкановски высказался о возможном выходе на замену в поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.



«Если бой состоится без проблем, то я бы скорее смотрел в сторону Оливейры. Мне нравится, что он очень активный. Я слышал даже, что он думает о бое в январе. Это хорошо для меня.



Думаю, что мой стиль опасен для Оливейры. Для боя с Исламом мне нужно готовиться отдельно. Сейчас я нанял тренеров по борьбе, чтобы лучше защищаться от тейкдаунов. Со мной трудно, но мне нужно уметь защищаться от сильных борцов. Нет сомнений, что в бою Махачев сумеет перевести меня в партер, но я гарантирую, что поднимусь», — цитирует Волкановски Sportskeeda.



Ранее Волкановски заявлял, что будет бойцом на замене в поединке Махачева и Оливейры, который состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.