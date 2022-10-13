Если Оливейра не сделает вес, быть беде! Волкановски для Махачева опаснее в разы

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. В углу россиянина в качестве тренера будет находиться Хабиб Нурмагомедов. На кону пояс чемпиона в лёгком весе, поэтому организация решила отрезать бойцам пути отступления. Если один из них не сможет сделать вес, то на замену в октагон выйдет австралиец Александр Волкановски.

В мае 2022-го Оливейра уже не справился с весогонкой. Тогда бразилец должен был провести защиту пояса против Джастина Гэтжи, но был автоматически лишён статуса чемпиона. Разгневанный Чарльз задушил соперника в первом раунде, но это уже ни на что не влияло. 200 лишних граммов заставили его оставить пояс вакантным.

Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Трудности есть и у самого Махачева. Неделю назад Ислам дал интервью и заявил, что весит 80 кг. Учитывая необходимую отметку в 70,3 кг – у российского бойца солидный перебор! Чтобы выйти в октагон на долгожданный титульный бой, нашему парню необходимо буквально совершить чудо.

Итак, в каком бы весе россиянин ни находился во внесоревновательный период, он всегда выходил из ситуации с поднятой головой. Ещё бы, ведь у него такой наставник, как Хабиб, который и по 18 килограммов гонял. И мы в него верим. А вот в Оливейре уверенности нет. И тут возникает один очень интересный поворот. Если Чарльз не сделает вес, на замену выйдет Алекс Волкановски.

Этот парень — лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий. И свой полулёгкий дивизион зачистил так, что драться больше не с кем. Австралиец всерьёз нацелился на завоевание второго пояса. И, несмотря на тот факт, что букмекеры и эксперты считают фаворитом Ислама, всё не просто, как кажется. Для близкого друга Хабиба Нурмагомедова потенциальный поединок с австралийцем может стать опаснейшей ловушкой.

Бой с Волкановски не выгоден Махачеву ни при каких раскладах. Прямо сейчас Ислам думает только о поясе, а на кону в поединке с австралийцем такой награды не ожидается. Да и вся подготовка россиянина заточена именно под бразильца, с которым можно сделать акцент на борьбу. С Волкановски такой трюк не прокатит, Александр и сам умеет прекрасно работать в партере, за счёт опыта не пропустит Махачева в ноги. А в стойке он совсем недавно перебил самого Корейского Зомби, поэтому является очень опасным противником.

Александр Волкановски Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Хотя Волкановски и является запасным вариантом для боя Махачев – Оливейра, в уровне его подготовки нет сомнений. Александр идёт на серии из 22 побед во многом благодаря своему лагерю. Австралиец дружит и тренируется с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и бывшим обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом. Плюс в его австралийской команде лучшие кикбоксёры планеты. Эта «семья» совершенно точно намного опытнее и мощнее нынешней команды Хабиба и Махачева, что может стать определяющим фактором.

Махачеву стоит переживать за состояние Оливейры! Если Чарльз снова провалит взвешивание, Ислам получит самого неприятного и неудобного соперника из всего карда бойцов UFC. А серия россиянина из 10 побед окажется под угрозой.